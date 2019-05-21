Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bu meclis, ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların önünü kesen meclistir'' - TBMM
- TBMM'de eski ve yeni dönem milletvekilleri için düzenlenen iftar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'de eski ve yeni dönem milletvekilleri için verdiği iftar yemeğine katıldı. (1) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi siyasi ve şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere, milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir."
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