Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız' - HATAY
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız" - HATAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak vatandaşlara hitap etti. (3)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız."