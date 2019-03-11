Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu güzel şehrin üzerine bir daha terör gölgesi düşürmeyeceğiz' - HAKKARİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu güzel şehrin üzerine bir daha terör gölgesi düşürmeyeceğiz" - HAKKARİ - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)
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