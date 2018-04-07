Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu çuvalın içi cüruf dolu cüruf” - AYDIN
- AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAYDIN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Tıpkı boş çuval gibi bıraktığınız anda yere yığılıyor, diyeceğim ama içi boş da değil. Bu çuvalın içi cüruf dolu cüruf. Kin dolu, nefret dolu, hakaret dolu, 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin ihanetiyle dolu."