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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa, yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa, yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil''

Erdoğan'ın soruları cevaplaması

Kabine Değişikliği Dayatma Toplantı Grup Toplantısı 

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kabine revizyonu) ''Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa, yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil'' ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa, yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, kabine revizyonuna yönelik soru üzerine, ''Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa, yaparız. Sipariş üzerine bu işler olmaz. Bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık değil. Böyle dışarıdan dayatmakta kabine değişikliği ile olmaz'' ifadelerini kullandı. Bahçeli ile görüşmesine ilişkin soruya ise Erdoğan, Bahçeli ile telefonla görüştüğünü söyleyerek, yurtdışından geldikten sonra bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki müjde sorusuna, ağırlıklı olarak ekonomi ile ilgili müjde vereceklerini sözlerine ekledi. Erdoğan, Türkiye ittifakı ile ilgili görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya, ''Şu anda bir şey diyemiyorum. Gelişmelere göre bu tür adımlar atılabilir. Biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Ona göre adımlar atılır. Önceliğimiz halkımızla bu işi başarmaktır'' ifadelerini kullandı.
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