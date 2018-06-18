Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler' - ORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler" - ORDU - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz."