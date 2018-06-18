Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler' - ORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler' - ORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler" - ORDU - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı.
Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz."

Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı