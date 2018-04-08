Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölücü terör örgütü Van'ın iliğini emerken biz Vanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık' - VAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütü Van 'ın iliğini emerken biz Van lı kardeşlerimizin yanında yer aldık" - VAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ve salonu selamlaması - Kongre salonundan ve katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıVAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. (1)