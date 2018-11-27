Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgenin petrolünü işletmek için DEAŞ bahanesiyle işgallerini sürdüren diğer terör örgütleri ve güçler de bölgeden çıkarsa konu çözülecektir. Biz birkaç ay içerisinde bu örgütü bitirmenin sözünü veriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgenin petrolünü işletmek için DEAŞ bahanesiyle işgallerini sürdüren diğer terör örgütleri ve güçler de bölgeden çıkarsa konu çözülecektir. Biz birkaç ay içerisinde bu örgütü bitirmenin sözünü veriyoruz'

Erdoğan'ın konuşması

Şehit Şehit Asker İnsan Kaçakçısı Terör Örgütü Helikopter 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgenin petrolünü işletmek için DEAŞ bahanesiyle işgallerini sürdüren diğer terör örgütleri ve güçler de bölgeden çıkarsa konu çözülecektir. Biz birkaç ay içerisinde bu örgütü bitirmenin sözünü veriyoruz"-"İstanbul Sancaktepe'de dün düşen helikopterde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"-"Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meselelerle uğraşmasını fırsat bilerek ekonomik ve siyasi üstünlük kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"-"Ekonomik çıkar için tüm kuralları zorlamaları riyakarlıktır. 4,5 milyon insanı ülkesinde barındıran bir Türkiye var, diğer tarafta botlarını şişleyerek Akdeniz'e gömenler var. Bunların hangisi insan haklarından yana? Bu oyunlara karnımız tok"-"Türkiye olarak ne doğu Akdeniz'de ne diğer bölgelerde kendi tezlerimizden taviz vermeyeceğiz"-"Rusya ve Ukrayna arasındaki hadiselerin yeniden alevlenmiş olmasından üzüntü duyuyoruz"-"DEAŞ balonunu Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır"-"PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Buna tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Terör örgütü elebaşına güya ödül koyanlar, YPG ile iş tutuyorlar"-"Kandil'dekilerin dağlara kaçırılan kızların, kadınların ne hale getirildiklerini tüm dünya izliyor. Onların ne yazık ki onlardan doğan çocuklar da Avrupa'da şurada burada satılıyor. Bunlar hem insan kaçakçısı, hem de bu gayri meşru çocukların pazarlamasını yapan tehlikeli bir örgüt" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıklıyor.
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!
İşte Şehit Olan Askerlerin İsimleriİşte Şehit Olan Askerlerin İsimleri
Sivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk GörüntülerSivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk Görüntüler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı