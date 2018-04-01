Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde yeni Sykes - Picot paylaşımlarının yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" - ADANA - AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (6)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye, kendisi hiçbir kiralık katil güruhuna teslim olmadığı gibi çevresindeki dostlarının, akrabalarının da böyle bir tezgahın cenderesinde boğulmasına asla rıza göstermeyecektir. Onun için de bölgemizdeki son terörist imha edilene kadar durmayacağız."