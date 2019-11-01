Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü’nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.



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