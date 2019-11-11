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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez" - ANKARA - 11 milyon fidan dikme etkinliği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu.
(4)Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez."Erdoğan: "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar."

Arıtma Tesisi Açılış Töreni Efes Biyoloji Hassasiyet 

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