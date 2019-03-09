Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur" - DİYARBAKIR - Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması'na katıldı. (2)
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