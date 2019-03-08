Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim ülkemiz bir açık hava müzesidir' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ülkemiz bir açık hava müzesidir" - ŞANLIURFA - Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. (3)
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