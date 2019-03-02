Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim kızıl elmamız, büyük ve güçlü Türkiye'dir' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kızıl elmamız, büyük ve güçlü Türkiye'dir" - TRABZON - AK Parti'nin Trabzon mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon ’da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bunun için kutuplaşmaya, kardeş kavgasına hayır diyoruz."
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