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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

İsrail 

-Detaylar

( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var"-"Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir"-"İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı hedefleniyor" ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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