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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var"-"Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir"-"İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı hedefleniyor" ANKARA



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





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