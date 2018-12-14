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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır'

Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizim için Kudüs arzın üstünde çınar görkemli bir sancaktır"-"Bu kutlu şehri diğer kutlu şehirlerden ayırt etmeden seviyoruz. Bunun için biz Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz"-"Tarihi gerçekler ortadayken İsrail kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki islami izleri silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz"-"Müslümanlara ait yerleri gasp ederek burada kültürel bir soykırım uyguluyor"-"Dünya beşten büyüktür diyorum" İSTANBUL

Kırım Soykırım İsrail 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
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