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( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir"- "O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz"- "Rusya'nın vizeleri kaldırması uzun zamandır aramızdaki sıcak ilişkilerin neticesidir" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Manathir Muhammed ile ortak basın toplantısı düzenledi.



