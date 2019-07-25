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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir'

Erdoğan'ın açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı 

-Detaylar

( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir"- "O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz"- "Rusya'nın vizeleri kaldırması uzun zamandır aramızdaki sıcak ilişkilerin neticesidir" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Manathir Muhammed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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