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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı. Elhamdülillah cumhurbaşkanı da çıktı' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı. Elhamdülillah cumhurbaşkanı da çıktı' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı. Elhamdülillah cumhurbaşkanı da çıktı" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.
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Cumhurbaşkanı İlahi 

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