Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır' - MALATYA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır" - MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente girişinde seçim otobüsünden çocuklara oyuncak dağıtması - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Video gösterimi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydandaki halkı selamlaması ve seçim şarkısına eşlik etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabıMALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (1)
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