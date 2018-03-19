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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz yıkmaya yakmaya değil ihya etmeye geliyoruz farkımız bu' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz yıkmaya yakmaya değil ihya etmeye geliyoruz farkımız bu' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yıkmaya yakmaya değil ihya etmeye geliyoruz farkımız bu" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hakim ve savcı adaylarından detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı.
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