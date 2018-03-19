Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz yıkmaya yakmaya değil ihya etmeye geliyoruz farkımız bu' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yıkmaya yakmaya değil ihya etmeye geliyoruz farkımız bu" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hakim ve savcı adaylarından detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. (7)