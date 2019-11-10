Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz sıradan bir millet değiliz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sıradan bir millet değiliz" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma törenine katılanlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (6)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım