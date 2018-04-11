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( ANKARA -2-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız"-"Her ne kadar birileri Romanları sadece Romanlar Günü'nde hatırlayıp istismar malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı, ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsunuz"-"Bay Kemal diyor ki; 'Ben sizin ayağınıza geldim. Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor' diyor. Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum"-Afrin'de 4 bin 108 terörist etkisiz hale getirildi" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuştu.



