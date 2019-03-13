Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz imkanlarımızı mazlumlarla paylaşmayı sürdüreceğiz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imkanlarımızı mazlumlarla paylaşmayı sürdüreceğiz" - ANKARA - 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. (5)
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