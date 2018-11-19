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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik"- "Sektörün çıtasını daha yukarı taşıdığımıza inanıyorum"- "Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edecekleri konusuna saygı duyulmalıdır"- "Bizim için Rusya, uzun vadeli iş yapabileceğimiz güvenilir bir dost, önemli bir doğalgaz tedarikçisidir"

Doğalgaz Dayatma 

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