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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz" - ANKARA - 2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.(4)Erdoğan: "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz."Erdoğan: "Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor"Erdoğan: "Haber peşinden koşarken uçurumdan yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin (Abdulkadir Nişancı) ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan utanç verici yazıları da unutmadık."Erdoğan: "Bayburt'ta görev sırasında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum"

Sosyal Medya Muhabir 

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