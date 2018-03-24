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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri hala bizim sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri hala bizim sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri hala bizim sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar" - SAMSUN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Herkes duysun diye Samsun 'dan bir kez daha haykırıyoruz, ya olacağız ya öleceğiz. Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Biz milletimizin hissiyatını, ülkemizin kararlılığını, devletimizin tavrını ifade ediyoruz. Birileri hala bizim kararlılığımızı anlayamamış olabilir. Birileri hala bizim sözlerimizi blöf veya altı boş ifadeler gibi görebilir. Birileri hala bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar."

Hamas Hamaset 

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