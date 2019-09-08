Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri devraldıkları altyapı, üstyapı ve sosyal destek hizmetleri için kullandığı araçlarını israf diye sergiliyor'

-Erdoğan'ın konuşması



( MALATYA - 3) Cumhurbaşkanı Erdoğan:-"250 kilometre menzili olan SOM füzesini biz ürettik. Bize stratejik ortaklarımız bir tane vermiyorlardı. Şimdi bunları biz üretiyoruz.-"Malatyamızın tüm ilçelerinde yapımı tamamlanan toplam yatırım bedeli 1 milyar 20 milyon lira olan 109 eserin toplu açılışını yapıyoruz"-"Bugüne kadar Malatya'ya 21 milyar lira yatırım yaptık"-"Sivas-Malatya yüksek hızlı tren hattı şehrimizi ülkenin tüm hızlı tren hatlarına bağlayacak önemli bir proje çalışmaları yürüyor"-"Birileri devraldıkları altyapı, üstyapı ve sosyal destek hizmetleri için kullandığı araçlarını israf diye sergiliyor"-"Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP. 14-15-16 yaşındaki bu çocukları, öğretmenlerimizi, uzman askerlerimizi ve çavuşlarımızı kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz. Siz insanlıktan nasibinizi anlamadınız.-Daha önceleri Cumartesi anneleri için Galatasaray Lisesi'nin önünde gösteri yapan sanatçılar neredesiniz" MALATYA



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti

