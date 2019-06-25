Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış. Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır'
Erdoğan'ın konuşması
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( ANKARA -EK) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış. Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır" ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
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