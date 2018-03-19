Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hakim ve savcı adaylarından detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virgülü koyduk, inşallah şimdi nokta konacak. Bununla kalmayacağız tabii. Bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz işgal değil. Bizim derdimiz bu teröristlere karşı o temizlik harekatını gerçekleştirmek ve bu teröristlerden ülkemize karşı olan tehdidi ortadan kaldırmak."