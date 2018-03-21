Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok" - ANKARA - Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katıldı. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Neymiş, Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok."