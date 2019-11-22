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( İZMİR -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir CHP'li makamıma gelmiş, bir köşe yazarı bunu yazmış, eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba bay Kemal CHP Genel Başkanlığını ortaya koyabilecek mi ? Buradan meydan okuyorum"- "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler, biz onlara izin vermedik, inlerine kadar girdik"- "Kendi savunma sistemlerimizle terörle mücadeleyi sürdürüyoruz. Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık"- "Ekonomimizi çökertmek için oyun kurdular, üstesinden geldik. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik" İZMİR



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da yemekte konuştu.





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