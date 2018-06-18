Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek" - SAMSUN
: - AK Parti’nin Samsun mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıSAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek."