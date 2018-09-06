Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon'u resmi törenle karşıladı - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon'u resmi törenle karşıladı - ANKARA

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u makam aracı önünde karşılaması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un tokalaşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un başbaşa görüşmesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Resmi Tören Makam Aracı 

İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
CHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu EylemCHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu Eylem
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin ettiCumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'teCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı