Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon'u resmi törenle karşıladı - ANKARA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u makam aracı önünde karşılaması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un tokalaşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un başbaşa görüşmesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.