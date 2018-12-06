Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belediyecilik dediğimiz zaman akla AK Parti belediyeciliği gelecek'- ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik dediğimiz zaman akla AK Parti belediyeciliği gelecek" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adayları, milletvekilleri ile il teşkilatı üyeleri ile toplu fotoğraf çekimiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.