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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler' - ADANA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler' - ADANA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler" - ADANA - AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (5)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler. Çünkü bunların derdi sadece Türkiyedir, bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir."

Karın Ağrısı 

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