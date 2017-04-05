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5 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baykal'ın kayışları eskidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baykal'ın kayışları eskidi

Bursa'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 'Halk oylamasında 'hayır' çıkarsa, İzmir'de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Deniz Baykal Recep Tayyip Erdoğan 


Erdoğan' Eski genel başkanları da diyor ki 'hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevineceklerini söylüyor' yazıklar olsun. Bu işi biraz biliyor zannediyordum ama anlaşılan o ki son zamanlarda onun da artık kayışlar eskidi ve yırtılmaya başladı' dedi.
Deniz Baykal Hakkında
Hüseyin Hilmi Bey ile Feride Hanım'ın oğludur. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulundan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl Rockefeller Foundation bursu ile ABD'de kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmala...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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