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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor" - ADANA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 'da partisinin düzenlendiği mitingde konuştu.
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Şehit Abrin 

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