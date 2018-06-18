Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz" - SAMSUN
: - AK Parti’nin Samsun mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıSAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belki utanır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz."