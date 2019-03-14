Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber."
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