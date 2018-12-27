Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim'
49. Muhtarlar Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim. '