Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderiyorum' - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderiyorum' - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderiyorum" - GAZİANTEP - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşması"Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderiyorum" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı dolayısıyla telefonda görüştü - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Ben, Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız bu da çok isabetli olacaktır" - "Teröristin açıklamış olduğu manifesto içeriği itibariyle bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır." - "Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkarılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda'yı ciddi manada rahatlatacaktır"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile bu ülkede iki camiye yönelik terör saldırısı dolayısıyla telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'i telefonla aradığını, Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.Görüşmede Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'e terör eylemi sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu eylemi tüm Müslümanlar adına lanetlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Bu vesileyle de sizlerin orada şu andan itibaren bu atılan adım ve maalesef bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkarmanızı da özellikle hem ülkeniz hem halkınız için önemli bir adım olarak görüyorum. Teröristin açıklamış olduğu manifesto, içeriği itibarıyla bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkarılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda'yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız bu da çok çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda'ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz."

Terör Eylemi Terör Saldırısı İletişim Geçmiş Olsun Yol Haritası 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
ID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta YapıldıID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta Yapıldı
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı