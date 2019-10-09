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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını bildirdi - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını bildirdi - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verme anına ilişkin fotoğarflar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı.

Sosyal Medya Sığınmacı Güvenli Bölge Sığınmacılar Sığınma 

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