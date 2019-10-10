Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 109 terörist etkisiz hale getirildi' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nda 109 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA
: - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (6)
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