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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı İzle

Erdoğan'ın salona gelişi

Yemin Töreni Yüksek Yargı Kışla 

-Yemin töreni
-Çıkışlar

( ANKARA -2) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve mahkeme üyeleri tarafından karşılandı. Erdoğan, salonda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı başkan ve üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

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