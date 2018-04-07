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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış'

Erdoğan'ın açıklamaları

( AYDIN - 1 - HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış"- Bölücü örgütün Meclis'teki temsilcisi olan siyasi partinin başındaki zat ile "birlikte iyi salladık" diyen CHP yöneticileri gördük. Devletin güvenlik görevlilerini faşist, PKK'lı teröristleri madur eylemci olarak niteleyen bu CHP'nin Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki parti ile hiçbir alakası olamaz"-"Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış"-"'Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman Yarabbi. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı"-"Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir." AYDIN

Nadan Siyasi Parti Faşist Teröristler 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

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