Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Askeri birliği şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadı' - GAZİANTEP
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri birliği şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadı" - GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir vatandaşla sohbet etmesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa hediye vermesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir vatandaşla cep telefonu ile görüntülü görüşmesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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