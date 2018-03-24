Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" - SAMSUN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etmesiSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. "