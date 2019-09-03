Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çekya Başbakanı Babis'in ortak basın toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."
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