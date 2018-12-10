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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz" - ANKARA - İnsanlığın Medeniyeti programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz."

Özgürlük 

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