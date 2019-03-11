Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur' - ŞIRNAK Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkenin de Şırnak 'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur" - ŞIRNAK - AK Parti Şırnak mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak ’ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şırnak , yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak 'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur."
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